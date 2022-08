ஒரு பூஜை கூட கிடையாதா?...ஜெயிலர் பட டீமை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : அண்ணாத்த படத்திற்கு பிறகு ரஜினி அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள ஜெயிலர் படத்தின் ஷுட்டிங் பற்றிய தகவல் தான் கடந்த சில நாட்களாக சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் விவாதிக்கப்பட்டும், பகிரப்பட்டும் வருகிறது.

படம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு பல மாதங்கள் ஆகியும் இன்னும் ஷுட்டிங் துவங்கப்படவில்லை. என்ன காரணத்திற்காக ஷுட்டிங் தள்ளிப் போகிறது. படம் கைவிடப்பட்டதா என கேள்விகளை ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வருகின்றனர்.

ஆனால் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ரிலீசிற்கு பிறகு படக்குழு சார்பிலோ, சன் பிக்சர்ஸ் சார்பிலோ எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. இதனால் ரசிகர்கள் கவலை அடைந்திருந்தனர்.

தென்னிந்திய நடிகர்களில் பிடித்த ஹீரோ யார்? டக்குன்னு பதில் சொன்ன நாகசைதன்யா.. அடடே இவரா?

English summary

Sources said that Rajini's Jailer shooting begins today in Chennai. Immediately it becomes trending topic in social media. But netizens questioned Jailer team for starts the shooting without poojai and Rajini.