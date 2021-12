நிரூப் சண்டையா முக்கியம்...அமீர் கிஸ் அடிப்பதை பற்றி கேட்கமாட்டிங்களா ஆண்டவரே?

சென்னை : பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இதுவரை நடந்த சண்டைகள், மோதல்கள் அனைத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்டு விட்டது பாவனி - அமீர் காதல் விவகாரம். அந்த அளவிற்கு நான் ஸ்டாப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் பாவனி - அபினய் இடையேயான காதல் விவகாரத்தால் வீட்டில் பெரிய பூகம்பமே வெடித்து ஓய்ந்தது. ராஜு கேட்டதை தவறு என்று சொன்னவர்கள், பிறகு அனைவருமே தங்களுக்கும் அந்த சந்தேகம் உள்ளது என பேச துவங்கி விட்டனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் வெளியேறு போவது இவரா? வெளியான தகவல்!

Netizens questioned why Kamal not asking Amir on kissing Pavani. In promo for today's episode, Kamal warned Niroop on using ugly words against Priyanka. At the same time kamal not talking about amir-pavani love issue.