அபிஷேக் வேலையை சஞ்சீவ் பார்க்கிறாரா... சந்தேகம் கிளப்பும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸில் டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்வதற்கான போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சந்தோஷமாக துவங்கப்பட்ட இந்த டாஸ்க், இப்போது அடித்துக் கொண்டு சாகும் அளவிற்கு ரணகளமாக மாறி உள்ளது.

டாஸ்கின் முதல் நாளில் அதிகமானவர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நிரூப் இந்த போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். அந்த டாஸ்க் முடிந்ததுமே தாமரை, எனக்கு ஜெயிக்க வேண்டாம் என பேசியதை வைத்து ஆரம்பித்த பிரச்சனையால் மற்ற போட்டியாளர்கள் அவருக்கு எதிராக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

Netizens questioned why sanjeev influencing others against thamarai. After he influencing, priyanka get angry with thamarai. sanjeev was the reason behind thamarai - priyanka's yesterday fight.