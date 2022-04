என்னாச்சு ஐஸ்வர்யாவுக்கு...யாருக்கு என்ன மெசேஜ் சொல்ல வர்றாரு ?

சென்னை : ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தின் சமீபத்திய சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்களை வைத்து, அவர் எதற்காக இப்படியெல்லாம் செய்கிறார். என்னாச்சு அவருக்கு, யாருக்கு என்ன மெசேஜ் சொல்ல வருகிறார் என பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருவரும் பிரிய முடிவு செய்திருப்பதாக இருவரும் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் அறிவித்தனர்.

என் முடிவுக்கு என் மகன்கள்தான் முக்கிய காரணம்... எதப்பத்தி சொல்றாங்க ஐஸ்வர்யா ரஜினி?

English summary

Nowadays Aishwarya Rajinikanth shared her personal life activities and bond with family in social media. Now she shared some different photos on the occassion of world earth day. But netizens asked that why she posted like these type of photos. What happened to Aishwarya.