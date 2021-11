பாவனிக்கு மட்டும் பாட்டா.... என்னமோ நடக்குது...பிக்பாசை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டனர். 5 பேர் இதுவரை வெளியேறி உள்ள நிலையில் தற்போது 13 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ளனர்.

நான் தப்பா தொடல... அக்ஷரா விவகாரம் குறித்து டீப் டிஸ்கஷனில் சிபி- நிரூப்.. பிக்பாஸ் புரமோ!

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒரு மாதத்தை கடந்த நிலையில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதுவரை நடந்ததை விட தற்போது நடந்து வரும் ஆறாவது வாரத்தில் பயங்கர அடிதடி சண்டை, கலாட்டாவுடன் நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Yesterday bigg boss played a special song for pawni's birthday. after that netizens started questioning bigg boss that is there any special reason for that. Is bigg boss planning to evict pawni. is bigg boss giving any clue for this week eviction.