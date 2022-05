இந்தியில் மட்டும் அது இல்லயே...தமிழில் இருந்த தைரியம் இப்போ இல்லையா...பயந்துட்டாரா கமல் ?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் பாடல் தமிழில் ஒரு மாதிரியும், இந்தியில் வேறு மாதிரியும் எழுதப்பட்டுள்ளது புதிய சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. நேரடியாக மோத முடியாமல் பயந்துட்டாரா கமல் என பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படம் எப்போ ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். படம் பற்றி வெளியாகும் அடுத்தடுத்த தகவல்கள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை கூட்டி வருகிறது. ரிலீசிற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளதால் டிக்கெட் புக்கிங் அதிவேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த ஊரில் மட்டும் விக்ரம் முக்கூட்டியே ரிலீசாகுதாம்...கொடுத்து வைத்த ரசிகர்கள்

English summary

Netizens questioning that did Kamal scarred on Central government. For this reason he removed that particular line for hindi version which criticise central government. Why Kamal removed that line in hindi version alone.