சைக்கிளிங் வீடியோ வெளியிட்ட ஐஸ்வர்யா ரஜினி...நெட்டிசன்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க

சென்னை : வழக்கம் போல் சோஷியல் மீடியாவில் தனது சைக்கிளிங் வீடியோ வெளியிட்டுள்ள ரஜினியின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினியிடம் நெட்டிசன்கள் கேட்டுள்ள வித்தியாசமான கேள்வி அனைவரையும் ஆச்சரியப்படவும், ரசிக்கவும் வைத்துள்ளது.

டைரக்டர், டப்பிங் கலைஞர் என பல திறமைகளைக் கொண்ட ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்டார். 18 ஆண்டுகள் சேர்ந்து வாழ்ந்த இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இவர்கள் தாங்கள் பிரிய போவதாக அறிவித்தனர்.

English summary

Today Aishwarya Rajini shared her cycling video in social media page. Many of them praised Aishwarya's health and fitness interest. Meanwhile some netizens asked that she would come regularly in this route and asking about cycle rate.