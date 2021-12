பிரியங்கா உடல் வலிமை இல்லாதவரா...யார் சொன்னது...அடித்து நொறுக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தற்போது டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்கில் பிரியங்கா, தாமரை இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தள்ளி விட்டு மோதிக் கொண்ட விவகாரம் தான் பெரிதாக வெடித்துள்ளது. யார் மீது தவறு என்பது பற்றி பெரிய ஆராய்ச்சியும், விவாதமும் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தாமரையின் ஆதரவாளர்கள் மட்டுமின்றி, பிரியங்காவை வெறுப்பவர்களும் சேர்ந்து பிரியங்கா இதற்கு முன் செய்த தவறுகள், அவர் எப்படி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறி, மாறி நடந்து கொள்கிறார் என்பதை காட்ட பிரியங்காவின் பழைய விஷயங்கள், வீடியோக்களை தோண்டி எடுத்து கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

வேற லெவல் வெறித்தனம்...கொளுத்திப் போட்ட பிக்பாஸ்

English summary

Netizens shared video clips and photos against Priyanka. She said that she has no physical strength to fight with niroop. But day before this task, priyanka lift pavani and walk. Even In political task priyanka pulled niroop and captured the party flag.