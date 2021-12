பாவ்னிக்காக வரிந்து கட்டி, ரகளை செய்யும் பிரியங்கா... வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 67 வது நாளான இன்று வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் யார் காலை உணவு சமைக்க வேண்டும், ஏன் குளிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என அனைவரிடமும் சென்று கேள்வி கேட்டு, ஆர்டர் போடுகிறார் பாவ்னி. ஆனால் ஆண்கள் 9 பேர் பயன்படுத்த ஒரே ஒரு கழிவறை தான் உள்ளது என்பதால் புறப்படுவதற்கு நேரமாகும் என ராஜு, சிபி உள்ளிட்டோர் கூறுகிறார்கள்.

யார் பாத்திரம் கழுவது என பாவ்னி கேட்டுக் கொண்டிருக்கையில், அவரிடம் வரும் பிரியங்கா, நீ சமைத்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் லேட்டாகிறது என பிரச்சனை செய்வார்கள். நீ என்பதால் எல்லோரும் பிரச்சனை செய்வார்கள் என கொளுத்தி போடுகிறார்.

“உசுப்பேத்துவது பிரியங்கா தான்“… ஆக்ரோஷமாக கோஷம் போட்ட தாமரை … அலறும் பிக் பாஸ் வீடு !

English summary

Priyanka try to save pawni from others. she stands for pawni and fight with other housemates. netizens slams and questioned priyanka that why she try to save pawni. is this game statergy of priyanka.