ஹவுஸ்மெட்களை ஒருமையில் பேசும் அபிஷேக்...க்ரைம் கூடிகிட்டே போகுதே

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 16 வது நாளை எட்டி உள்ளது. மொத்தமுள்ள பங்கேற்ற 18 போட்டியாளர்களில் இதுவரை நமீதா மாரிமுத்து , நாடியா சாங் என இருவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர்.

மீதமுள்ள 16 போட்டியாளர்களில் இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட உள்ளவருக்கான எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் 9 பேர் எலிமினேஷனுக்கு நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் அதிகமானவர்களால் நாமினேட் செய்யப்பட்டவர் அபிஷேக் ராஜா.

English summary

Netizens trolls Abishek's irrespective manner with co contestants. especially abishek when talk female contestants, he talk in local slang. because of this reason fans feels he irritating their.