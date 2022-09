மிருணாளினி ரவி கெட்டப்புல இருக்கிறதே சியான் விக்ரம் தான் தெரியுமா? எல்லை மீறும் கோப்ரா மீம்ஸ்!

சென்னை: சியான் விக்ரம் பல கெட்டப்புகளை போட்டது எல்லாம் படத்திற்கான புரமோஷனுக்காகவே என்றும் கதைக்கு அந்த கெட்டப்புகள் எந்தவொரு பயனையும் தரவில்லை என முதல் நாள் படத்தை பார்த்து நொந்து நூடுல்ஸ் ஆன ரசிகர்கள் கோப்ரா படத்தை மீம்களாக போட்டு வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த கோபத்தையும் புரிந்து கொண்ட தயாரிப்பு தரப்பு உடனடியாக கோப்ரா நீளத்தை பாரபட்சம் பார்க்காமல் வெட்டித் தள்ளியது.

கிரிஸ்ப்பா இருக்கிற கோப்ரா படம் என்கேஜிங்கா இருக்கு, இதை முதல் நாளிலேயே செய்திருந்தால் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களே வந்திருக்காது என ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens slams Chiyaan Vikram's Cobra with plenty of memes and trolls in social media. But Now, Chiyaan fans told that trimmed version of Cobra is a worth watchable one for filmgoers.