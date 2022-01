பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே வொர்ஸ்ட் ஃபைனலிஸ்ட்னா அது நிரூப் தான்.. கண்டபடி கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: இப்படி ஃபைனல்ஸ்க்கு போறதுக்கு நிரூப் சிபிக்கு முன்னாடி கெளரவமா பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டே வெளியேறி இருக்கலாம் என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் நிரூப்பை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒட்டுமொத்த பாடத்தையும் படித்து விட்டு உள்ளே வந்த நிரூப்பின் நரித்தனம் பல முறை அவரை இந்த நிகழ்ச்சியில் சேவ் செய்ய உதவி இருக்கிறது.

என்ன சொல்றீங்க.. ஒவ்வொரு சீசனில் இருந்தும் 4 பேரு வராங்களா? பிக் பாஸ் ஒடிடி பராக்!

பிரியங்கா, ராஜு உள்ளிட்டோர் இரக்கப்பட்டே நிரூப்புக்கு இந்த ஃபைனல்ஸ் வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளனர்.

English summary

Netizens slams Niroop after he selected as a second finalist for Bigg Boss Tamil 5 Finale week. They says he is the worst finalist in Bigg Boss Tamil history.