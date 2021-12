பளார்னு ஒரு அறை விட்ருக்கலாமே.. அமீர் முத்தம் கொடுத்தும் அமைதியாக இருந்த பாவனியை விளாசும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: போன வாரம் தான் அபிநய் விஷயத்தால் பாவனிக்கு அந்த அளவுக்கு பெயர் டேமேஜ் ஆன நிலையில், இந்த வாரம் முத்தக் காட்சி வேற இடம் பெற்று பாவனியை ஒட்டுமொத்தமாக நெட்டிசன்கள் திட்டி தீர்க்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பாவனிக்கு இதுநாள் வரை சப்போர்ட் பண்ணி வந்த ஆர்மியினர் மொத்தமாக இந்த செயலால் ஆஃப் ஆகி அமைதியாகி விட்டனர்.

அமீர் வைல்டு கார்டு என்ட்ரியாக வந்ததே பாவனிக்கு முத்தம் கொடுக்கத்தானா? என்று அமீரை ரசிகர்கள் கண்டபடி திட்டி வருகின்றனர்.

மருத்துவ முத்தத்தையே மிஞ்சிடுச்சே.. பாவனிக்கு பட்டுனு முத்தம் கொடுத்த அமீர்.. என்னடா நடக்குது இங்க?

English summary

Netizens slams Pavani and Amir after watching the Kissing scene in Bigg Boss. Many of them trolled Pavani for not slapping Amir after the kissing incident.