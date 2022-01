ஸ்ட்ராடஜியை சரியாக சொல்ல தெரியாத தாமரை.. கேலி செய்த பிரியங்கா.. இயலாதவரை கேலி செய்வது சரியா?

சென்னை: தாமரைக்கு தொடர்ந்து தான் தான் அனைத்து விஷயங்களையும் கற்றுத் தந்து வருவதாக ஒரு மாயையை உருவாக்கி வரும் பிரியங்கா தாமரையை பல இடங்களில் கேலி செய்யவே பயன்படுத்தி வருகிறார் என்கிற குற்றச்சாட்டை ரசிகர்கள் முன் வைத்து வருகின்றனர்.

கிராமத்து நாடக கலைஞரான தாமரை சினிமாவில் நடிகையாகி விட வேண்டும் என்கிற முயற்சியிலேயே பிக் பாஸ் கதவுகளை தட்டி இருக்கிறார்.

தாமரைக்கு எல்லாமே தெரியும் என ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்லி வந்த பிரியங்கா பின்னர் தான் தான் அவருக்கு ஒவ்வொரு விஷயமாக கற்றுக் கொடுத்து அவருக்காக பல இடங்களில் பிரச்சனைகளை சந்தித்தேன் என சொல்வது நியாயம் ஆகுமா? என்றும் ரசிகர்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

Netizens slams Priyanka for troll Thamarai for not knowing about Strategy word. Priyanka continuosly troll Thamarai for silly reason and says she always supports her only irritates fans.