மத உணர்வுகளை சீண்டும் வகையில் பேசுகிறாரா ராஜு... கண்டபடி வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் டைட்டில் வின்னர் ராஜு தான் என்றும், ராஜு மற்றும் பிரியங்கா தான் பைனல் வரை போவார்கள் என இதுவரை சோஷியல்ச மீடியாக்களில் பேசப்பட்டு வந்தது. ஆனால் நேற்று நிரூப்பே அதை ஓப்பனாக வீட்டில் உள்ளவர்கள் முன்னிலையில் சொல்லி விட்டார்.

அமீர் ஏற்கனவே ஃபைனலுக்கு போய் விட்டார். ராஜு, பிரியங்கா ஃபைனலுக்கு போவார்கள் என்று தெரிந்தாலும் நானும் ஃபைனல் வரை போக முயற்சி செய்வேன் என பிடிவாதமாக பேசி வருகிறார் நிரூப். தான் எப்படியும் ஃபைனலுக்கு போய் விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் ஆரம்ப முதலே இருந்து வரும் ராஜு, கமல் கண்டித்ததால் நேற்று நாமினேஷனின் போது யார் பேசினாலும் குறுக்கே பேசினார்.

பெட்டி வருவதற்கு முன் நான் எடுக்க மாட்டேன்.. பெட்டி வந்ததும் நான் எடுத்துருவேன்.. என்னங்க நிரூப்?

Last week Raju spoke against religious sentiments. Yesterday episode also he asked question for niroop like that. netizens slam raju's attitude. They questioned that would he bacome the title winner.