இதுதான் டிஆர்பி.. வெயிட்டான போட்டியாளரை வெளியேத்திட்டு ஊரு ஃபுல்லா ஷோ பத்தி பேச வைக்கிறது!

சென்னை: இந்நேரம் எதிர்பார்த்ததை போலவே அபிநய் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி இருந்தால் யாருமே பொங்கி இருக்க மாட்டார்கள்.

பிக் பாஸ் ஷோவும் பரபரப்பு இல்லாமல் சப்பென்று முடிந்திருக்கும். ஆனால், சுருதியின் வெளியேற்றம் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு பேசப்படும் அதுதான் சார் டி.ஆர்.பி என சில நெட்டிசன்கள் கிண்டல் அடித்து வருகின்றனர்.

ஓவியா தான் பிக் பாஸேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தப்போ அவரையே வெளியேற்றி வெற்றிப் பெற்ற ஷோ தான் பிக் பாஸ். ஒவ்வொரு சீசனிலும் இப்படி பல திறமையான போட்டியாளர்களை வெளியே அனுப்பி இருக்காங்க!

ராஜுவின் முகத்திரையை கிழித்து விட்டு பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய சுருதி.. எதுக்கு காயின்?

