உலக நடிப்புடா சாமி...டாஸ்க்கில் ஒன்றிப் போன அண்ணாச்சி...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 53 வது நாளான நேற்றுடன் போர்டிங் ஸ்கூல் லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்ட் நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இறுதி நாளான நேற்று சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியரை தேர்வு செய்து பேட்ஜ், சாக்லேட் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.

இந்த டாஸ்க் நிறைவடைந்ததும் ஆசிரியர்களாக இருந்து ஓவராக டார்ச்சர் செய்த சிபி, ராஜு, அமீர், அபிஷேக் ஆகியோரை, மாணவர்களாக இருந்த மற்ற ஹவுஸ்மேட்கள் அடித்து, உதைத்து கலாட்டா செய்து விளையாடினர். இந்த டாஸ்க் முடிந்ததுமே அடுத்த டாஸ்க்கை கொடுத்தார் பிக்பாஸ்.

நடிகர் விஜய் பிக்பாஸ் பார்க்கிறாரா? ஒவ்வொரு போட்டியாளர் குறித்தும் புட்டு புட்டு வைத்த சஞ்சீவ்!

English summary

In 53 rd day of bigg boss tamil season 5, new task was given to the contestants. after task concludes sanjeev enter into the house as wildcard entry. but annachi not to belive, somebody was enter into the house. he deeply involved in task. netizens troll annachi for this over acting.