இதுல என்ன எதிர்பாராத திருப்பம்...பிக்பாஸ் ஃபினாலே ப்ரோமோவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கிய பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு துவங்கி இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

இறுதி போட்டியாளர்களாக தற்போது வரை 5 பேர் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். அமீர், பாவனி, ராஜு, பிரியங்கா, நிரூப் ஆகியோர் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இவர்களில் மூன்று பேர் வெளியேற்றப்பட்டு, இருவர் ஃபினாலே மேடைக்கு அழைத்து செல்லப்பட உள்ளனர்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 promo for grand finalae today shows kamalhassan on finalae stage. Five finalists inside the house are dressed for finalae. Netizens trolled this promo. They commented that this has no unexpected turning as all details are leaked in social media already.