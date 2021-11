எல்லா டாஸ்க்லையும் சண்டை தானா... ப்ரோமோ பார்த்து கடுப்பாகும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஆறாவது வாரத்தை எட்டி உள்ளது. இதில் வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று, வரும் வாரத்திற்கான நாமினேஷன் ப்ராசஸ், கேப்டனை தேர்வு செய்வதற்கான டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது.

இதில் இந்த வாரம் தலைவராக அபிநய் தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஆனால் இசைவாணி தன்னிடம் உள்ள காயினை பவரை பயன்படுத்தி, வீட்டின் இந்த வார தலைவர் பதவியை அபிநய்யிடம் இருந்து தட்டி பறித்தார். பிறகு அதற்கு அபிநய்யிடம் விளக்கமும் சொன்னார் இசைவாணி. இந்த வாரத்தில் வீட்டை ஆளுமை செய்யும் அதிகாரம் பாவனிக்கு வழங்கப்பட்டது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 promo for today episode shows varun and niroop fight. after seeing this promos netizens questioning that in all task any two of them are fight. this promo fights remembers balaji - aari fight in last season.