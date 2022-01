இவர் தான்னு தெரியும்...எதுக்கு மொக்க ப்ரோமோ...ப்ரோமோவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் போட்டியாளர்கள் பற்றிய அறிவிப்புக்களுக்கான முதல் ப்ரோமோவை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து விட்டனர். முதலில் அறிவிக்கப்பட போகும் போட்டியாளர் யார் என்பதையும் சொல்லி விட்டார்கள்.

கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்க உள்ள பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30ஆம் தேதி துவங்கப்பட உள்ளது. அன்று மாலை 6.30 மணி முதல் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக உள்ளது. பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது. சப்ஸ்கிரைபர்கள் 24 மணி நேரமும் பார்க்கலாம். மற்றவர்கள் ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியாக விஜய் டிவியில் பார்க்க முடியும்.

English summary

Disney plus hotstar tamil released latest promo for bigg boss ultimate. From today hotstar will reveal contestant details. netizens troll this promo. They have also guessed that the name of the first contestant is Snehan, acorrding to the promo released.