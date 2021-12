ரிசல்ட் தான் முன்பே தெரியுமே...அபிஷேக் மைண்ட் வாய்சை சுட்ட ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி, இன்றுடன் 63 நாட்களை நிறைவு செய்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த நிலையில், அவர்களில் இதுவரை 7 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். சஞ்சீவ் மற்றும் அமீர் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதால் ஒரு வார பிரேக்கிற்கு பிறகு கமல் மீண்டும் இந்த வாரம் திரும்ப வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடான இன்று அபிஷேக் ராஜா எட்டாவது ஆளாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

பிக் பாஸ் 5: இந்த சீசனில் 2வது முறையாக வெளியேறிய ஆண் போட்டியாளரும் அபிஷேக் ராஜா தான்.. ஏன்?

English summary

This week abishek raaja evicted from bigg boss. but before kamal announced who will evict from bigg boss, no reactions in abishek's face. netizens questioned and trolled about abishek's face reaction.