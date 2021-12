என்ன தான் வேணும் பாவ்னிக்கு ... அமீர் –பாவனியை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 63 வது நாளான இன்று நிகழ்ச்சி துவங்கியதும் கமல், தான் சொல்லும் துருப்புக்களை புரிந்து கொள்ளாமல் போட்டிளர்கள் தொடர்ந்து தங்களின் பாதையிலேயே சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறுகிறார். வழக்கமாக வெள்ளிக்கிழமை நிகழ்வு மட்டும் தான் காட்டப்படும். ஆனால் இன்று சனிக்கிழமை நடந்த பேச்சவார்த்தையை பார்க்கலாம் என நிகழ்ச்சியை துவக்கினார்.

சனிக்கிழமை நிகழ்வுகளின் போது பிரியங்கா, சஞ்சீவ், அபினய், பாவ்னி, அபிஷேக் ஆகியோர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போது வெளியில் இரந்து பார்த்ததற்கும், உள்ளே வந்த பிறகும் யார் மீதான அபிப்ராயம் மாறி உள்ளது என கேட்கிறார்.

Pawni asked to amir that he tried to impress me. did he love anybody. what kind of character you are. netizens asked did they are friends. why pawni asked amir like this.