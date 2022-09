Cobra Memes: மண்ணுளி பாம்பை வித்துட்டாங்க செட்டியார்.. ட்ரிம் பண்ணாலும் விட மாட்டானுங்க போல!

சென்னை: கடாரம் கொண்டான் படத்திற்கு 3 ஆண்டுகள் கழித்து தியேட்டரில் சியான் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள கோப்ரா படம் புதன்கிழமை வெளியானது.

பல வித கெட்டப்புகளில் நடித்திருக்கிறாரே விக்ரம் நிச்சயம் இந்த படம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடிக்கும் என ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலோடு காத்திருந்தனர்.

இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து மீது வைத்த பெரிய நம்பிக்கையை அவர் ஒட்டுமொத்தமாக போட்டு உடைத்தார் என படத்திற்கு எதிரான ட்ரோல் மீம்களை போட்டுத் தாக்கி வருகின்றனர்.

அழகான கூலர்சுடன் கூல் பேபி தர்ஷா குப்தா.. மேகம் கருக்காதா பாடலுக்கு க்யூட் பர்பாமென்ஸ்!

English summary

Netizens trolls Chiyaan Vikram's Cobra with new set of memes trending in social media. Cobra movie team trimmed the by maximum 20 minutes duration after getting negative reviews from critics and fans.