சாணியில் குளிப்பதெல்லாம் டாஸ்க்கா... கடுப்பாகும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி வரும் நிலையில் தற்போது பணப்பெட்டி டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. ஆரம்ப முதலே டாஸ்க்குகள் கடுமையாக நடத்தப்படாமல் எளிமையாக நடத்தப்பட்டு வருவதாக நெட்டிசன்கள் குறை கூறி வந்தனர்.

கடந்த சீசன்களை ஒப்பிடுகையில் இந்த சீசனில் சிறுபிள்ளை தனமான டாஸ்க்குகளே நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறி வந்தனர். டிக்கெட் டு ஃபினாலேவிற்காக கடைசியாக சிபி மற்றும் அமீர் இடையே நடத்தப்பட்ட உடல் வலிமையை சோதிக்கும் டாஸ்க்கை மட்டுமே ரசிகர்கள் பாராட்டினர்.

என்னங்க தினமும் எதனா செஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க... புது ஸ்டில்ஸ் வெளியிட்ட டீம்

English summary

Netizens trolls cow bung bath task. In bigg boss yesterday show, dare and sacrifice task are given to contestants. one of the dare task, bigg boss said to bath in cow dung water.