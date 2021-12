இதுக்கு பேரு டாஸ்க்கா...கடுப்பாகி பிக்பாசை கழுவி ஊற்றும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸில் ஃபினாலே டிக்கெட்டை பெறுவதற்கான இறுதிக்கட்ட டாஸ்க் என்பதால், இனி வரும் டாஸ்க்குகள் மிக கடுமையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அனைவரையும் ஏமாற்றியதுடன் கடுப்பாகும் வகையில் ப்ரோமோக்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதால் பிக்பாசை கண்டபடி விமர்சித்து நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் செய்து வருகிறார்கள்.

தற்போது நடைபெற்று வரும் 13 வது வாரத்தில் டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்ல போகும் அந்த ஒருவரை தேர்வு செய்வதற்கான டாஸ்க்குகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் முதல் நாளே அனைவரும் ஒன்று கூடி பேசி, நிரூப்பை வெளியேற்றினர். இதுவே நேர்மையானது இல்லை என ரசிகர்கள் ஆட்சேபம் தெரிவித்தனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, in task questions are based on pavani. but amir accepted he using pavani for his statergy. pavani shocked in this issue.