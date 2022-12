அஜித்துக்கு பிடிச்ச அந்த சீனையே வைக்கலயா.. துணிவு இயக்குநரை துவைத்து எடுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: வலிமை படம் வெளியான சமயத்தில் ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் தன் மீது வைக்கப்பட்டது வருத்தத்தை அளித்தது என சமீபத்திய பேட்டியில் கூறியிருந்த ஹெச். வினோத், சொன்ன இன்னொரு விஷயம் ரசிகர்களை கோபத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் அஜித்துக்காக உருவாக்கிய கதையை படமாக பண்ணுவதற்கு முன்னதாக பிங்க் படத்தின் ரீமேக்காக நேர்கொண்ட பார்வை படத்தை பண்ணினார் எனக் கூறப்பட்டது.

வலிமை படத்தின் கதையும் நடிகர் அஜித் சொன்ன கதை என சொல்லியிருந்த ஹெச். வினோத் சமீபத்திய பேட்டியில், துணிவு படத்தின் கதை ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படத்தின் கதை என்றும் அதை கேட்டதுமே அஜித் ஓகே சொல்லி பெரிய பட்ஜெட்டாக எடுக்க வைத்து விட்டார் எனக் கூறியுள்ளார்.

துணிவு அயோக்கியர்களின் ஆட்டம்.. ஹெச் வினோத் சொன்னத பாருங்க!

English summary

Netizens trolls H Vinoth for edited Ajith's most liked scene in Thunivu after heard about the Director H Vinoth's latest interview. Ajith fans waiting for Thunivu first single Chilla Chilla which will release on Dec 9th.