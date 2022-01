மீண்டும் பிரியங்காவை வறுத்தெடுக்கும் கமல்...மாநாடு ஸ்டைலில் கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி 18 பேருடன் துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, தற்போது 90 நாட்களை கடந்து விட்டது. தற்போது 8 போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று முதல் ஆளாக இறுதிப் போட்டிக்குள் சென்று விட்டார் அமீர்.

வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியில் வந்த அமீர் இறுதிப் போட்டிக்கு சென்று விட்டார். மற்றொரு வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக வந்த சஞ்சீவ் இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த வாரத்தை போல் இந்த வாரமும் டபுள் எவிக்ஷன் இருக்கும் என கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் நாளை ஒருவர் வெளியேற்றப்பட உள்ளார் என நேற்றைய எபிசோடின் முடிவில் கமல் கூறி விட்டு சென்றார்.

நாளை காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் அடுத்த அப்டேட்...சூப்பர் தகவலை வெளியிட்ட விக்னேஷ் சிவன்

English summary

In bigg boss tamil season 5 first promo for today's episode, Kamal again roasted Priyanka for her stratergy while using love for victory. Netizens troll this promo by using maanaadu movie famous dialogue.