வாழ்த்து சொன்னது ஒரு குத்தமா...கார்த்தியை வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : படம் நல்லா இருக்கு என பாராட்டி, அந்த படக்குழுவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததற்காக கார்த்தியை நெட்டிசன்கள் கண்டபடி விமர்சித்து வருகின்றனர். இதை வைத்தே பெரிய விவாதத்தையும் நடத்தி வருகிறார்கள்.

கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் 2 படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீசானது. பான் இந்தியன் படமாக, 2018 ம் ஆண்டு வெளிவந்த கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக 5 மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. பிரசாந்த் நீல் இயக்கிய இந்த படம் முதல் நாளிலேயே 100 கோடி வசூலை எட்டி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Karthi praised KGF chapter 2 movie and wished movie team. He shared this in his twitter page. Netizens trolls and questioned that why he should not spoke about Beast. That he had no time to watch Beast. On the other hand some others seriously discussev abot karthi's tweet.