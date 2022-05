மிக்சிங்கா? காப்பியா?...விருமன் ப்ரோமோவை கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : நடிகர் கார்த்தி நடித்துள்ள விருமன் படத்தின் ஃபர்ஸ்டெ சிங்கிளிற்கான ப்ரோமோ வீடியோவை பார்த்து விட்டு நெட்டிசன்கள் கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர். இருந்தாலும் கார்த்தி ரசிகர்கள் படத்தின் ரிலீஸ் பற்றி ஆர்வமாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

கொம்பன் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் முத்தையா இயக்கி உள்ள படம் விருமன். சூர்யாவின் 2 டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்துள்ளது. கார்த்தி ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில், டைரக்டர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகிறார். பிரகாஷ் ராஜ், சூரி, ராஜ்கிரண், மைனா நந்தினி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

கார்த்தியின் 'விருமன்' ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா ?.. எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் !

English summary

Netizens trolls Karthi's Viruman first single promo. This one minute video had a lot of Karthi's previous movies like Komban, Paruthi Veeran references. Karthi's rural look, dance, costume all are same like his previous movies. Song music also a reference from Jayam Ravi starred Dass movie.