இதோடா பிக் பாஸ் சீசன் -5 ஜூலி...பாவனியை சும்மா விளாசி தள்ளும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: அபிஷேக் ராஜா வெளியேறிய பின்னர் யாருடா இனி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கும் மீம் க்ரியேட்டர்களுக்கும் கன்டென்ட் கொடுக்கப் போறாங்க என ஏங்கி இருந்த ரசிகர்கள் மத்தியில் பாவனி வசமாக சிக்கி உள்ளார்.

தாமரை செல்வி காயினை சுருதி திருடிய நிலையில், சுருதிக்கு உதவி பண்ண பாவனிக்கும் தாமரைக்காக வாதாட வந்த ராஜு பாய்க்கும் இடையே பயங்கர சண்டை ஆரம்பித்து உள்ளது.

ஒரு பக்கம் ராஜு செய்தது சரி என்றும் மறு பக்கம் பாவனி செய்தது தான் சரி என்றும் பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட மீம்களையும் ட்ரோல் வீடியோக்களையும் போட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் 23வது நாள் : முகத்தை பாவமா வச்சுக்கிட்டு… பவானி பண்ற அட்டகாசம் இருக்கே !

Netizens trolls Pavani is a next Julie of Bigg Boss with lots of memes goes viral in social media. Kamal Haasan will say who is right and who is wrong in this matter in weekend episodes.