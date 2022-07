காப்பி பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு.. பொன்னியின் செல்வன் போஸ்டர் டிசைனை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பாகுபலி படத்தின் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும், தெலுங்கு ரசிகர்கள் பெரியளவில் வரவேற்ற நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் பற்றி எந்தவொரு அறிவிப்பு வெளியானாலும், வரவேற்பை விட ட்ரோல்களே அதிகமாக உள்ளது.

நேற்று சியான் விக்ரமின் ஆதித்த கரிகாலன் போஸ்டர் வெளியானது. அதை பார்த்த ரசிகர்கள் ஃபயரா இல்லையேன்னு விமர்சித்தனர்.

இந்நிலையில், தற்போது வெளியாகி இருக்கும் கார்த்தியின் வந்தியத்தேவன் போஸ்டரை பார்த்த ரசிகர்கள் விக்ரமை தூக்கிட்டு அந்த இடத்தில் கார்த்தியை காப்பி பேஸ் பண்ணி வச்சிட்டாங்களே என பங்கம் பண்ணி வருகின்றனர்.

ரசிகர்களை சுற்றலில் விட்ட சுழல்...அவிழ்க்கப்படாத மர்மங்கள்... பார்ட் 2 வருமா?

English summary

Netizens trolls Ponniyin Selvan character design posters of Vikram and Karthi out by Lyca Productions. Fans expecting a hefty promotions from the production side but, the makers done a little didn;t satisfy the audience.