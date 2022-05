என்னடா சூரரைப் போற்று எடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பிதாமகன் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க

சென்னை : சூர்யா நடிப்பில் டைரக்டர் சுதா கொங்கரா இயக்கிய படம் சூரரைப் போற்று. கொரோனா காரணமாக 2020 ம் ஆண்டு நேரடியாக அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் நேரடியாக வெளியிடப்பட்டு, ரசிகர்களிடம் பெரும் ஆதரவை பெற்றது.

சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்த இந்த படத்தில் சூர்யா, அபர்ணா பாலமுரளி, பரேஷ் ராவல், கருணாஸ், ஊர்வசி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். கேப்டன் கோபிநாத்தின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. மிக குறைந்த கட்டணத்தில், சாமானிய மக்களுக்கு விமான பயணத்தை சாத்தியமாக்க வேண்டும் என சாதித்து காட்டும் ஒரு இளைஞனின் கதை.

English summary

Soorari Pottru hindi remake shooting begins recently with Akshay Kumar. Now netizens trolled first look poster of the movie. They questioned that why spoilling wonderful tamil movies. They also trolled Vikram Vedha hindi remake.