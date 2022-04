டிடி நடிக்கிறதால இப்படி ஒரு டைட்டிலா...சுந்தர்.சி.,யை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : டைரக்டர் சுந்தர்.சி இயக்கி வரும் புதிய படத்தின் டைட்டில் பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதை பார்த்து விட்டு, சுந்தர்.சி,யை கலாய்த்து நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

உள்ளத்தை அள்ளித்தா, உன்னை தேடி, அன்பே சிவம், வின்னர், அருணாச்சலம், தலைநகரம் உள்ளிட்ட பல சூப்பர் ஹிட் காமெடி படங்களை இயக்கி சினிமாவில் பிரபலமானார் டைரக்டர் சுந்தர்.சி. இதுவரை 34 க்கும் மேற்பட்ட படங்களை இயக்கி உள்ள சுந்தர்.சி 19 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

According to latest buzz, Sundar.C decided to name his new movie as Coffee with Kaadhal. There has been no official confirmation yet regarding the speculations in relation to the title of the film.Netizens trolls Sundar.C that because of DD he choose these title for the movie.