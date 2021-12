நீங்க கோட் மாத்தி போடும் போதே தெரியும் இப்படி ஆகும்ன்னு...டபுள் எவிக்ஷனை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாசில் இந்த வாரம் டபுள் எவிக்ஷன் இருப்பதாக உறுதியான தகவல்கள் தெரிவித்து வருகின்றன. இதனை இன்றைய ப்ரோமோவில் கமலும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார். இன்று இரண்டு பேர் வெளியேற போகிறார்கள். உள்ளே உள்ளவர்களுக்கு தெரியாது என என சைகையில் சொன்னார் கமல்.

தொடர்ந்து 5 சீசன்கள்...கமல் பிக்பாசை தொகுத்து வழங்க இது தான் காரணமா ?

இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் கமலின் இந்த எக்ஷ்பிரசன்ஸ், வார்த்தை பேசாமலேயே அனைத்தையும் புரிய வைத்த கமலின் நடிப்பு வேற லெவல் என ரசிகர்கள் பாட்டி வருகிறார்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த டபுள் எவிக்ஷன் இன்று நடைபெற போகிறது என்ற உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

English summary

Kamal also confirmed this week double eviction in bigg boss. After that netizens troll varun and akshara on kissing and exchange of coat. Kamal already gave same advice to akshara and varun in yesterday's episode.