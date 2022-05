என்னது...மங்காத்தா 2 எடுக்க போறாரா விக்னேஷ் சிவன்...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : ஏகே 62 படம் பற்றி விக்னேஷ் சிவன் பேட்டியில் கூறிய தகவலை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர். விக்னேஷ் சிவன், அஜித்தை வைத்து மங்காத்தா 2 படத்தை இயக்க போகிறாரா என்றும் கேட்டு வருகின்றனர்.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்த காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் சமீபத்தில் ரிலீசானது. இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 62 படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்க உள்ளதாக ஏற்கனவே லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அறிவித்து விட்டது.

அஜித் பிறந்தநாள்.. நெகட்டிவ் டேக் போடாத விஜய் ரசிகர்கள்.. அஜித் ரசிகர்கள் என்ன பண்ண போறாங்க?

English summary

In his recent interview Vignesh Shivan told that he like Mankatha interval scene. He will try something like that in AK 62. Immediately netizens trolls Vignesh Shivan that is he will direct Mankatha 2 instead of AK 62.