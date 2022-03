பொறுமையாக புத்தி சொல்ல சிம்பு ஒன்றும் கமல் கிடையாது...இன்று தரமான சம்பவம் இருக்கோ

சென்னை : வந்த முதல் வாரத்திலேயே பிக்பாஸ் அல்டிமேட் போட்டியாளர்களை சிம்பு லெஃப் அண்ட் ரைட் வாங்கிய ப்ரோமோ ஒன்று இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள், இன்று தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு என கூறி வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகியதும், கடந்த வாரம் முதல் புது ஹோஸ்ட்டாக சிம்பு என்ட்ரியாக உள்ளார். வந்ததும் ஆடியன்சை சந்திப்பதற்கு முன்பே போட்டியாளர்களை தனியாக சந்தித்து ஜாலி பண்ண சொல்லி வாக்குறுதி கேட்டார். அவர்களும் சிம்புவை பார்த்த குஷியில் கண்டிப்பாக ஜாலி பண்ணுவோம் என்றார்கள்.

English summary

Netizens welcomed new host simbu's handleing style of contestants. They enjoyed today's promo and said simbu was not like kamal who adviced contestants and handle the situation calmly. But simbu questioned contestants face to face.