பிரபாஸ் படத்துக்கு புதிய சிக்கல்..ஆதிபுருஷ் அனுமன் உடையில் குறை கண்டுபிடித்த ம.பி அமைச்சர்

புராண படங்களை எடுத்து இப்போதுள்ள ட்ரெண்டை பயன்படுத்தி பணம் பார்க்கலாம் என்று நினைப்பவர்களுக்கு அவர்களே எதிர்பாராத சிக்கல் வந்துள்ளது.

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஆதிபுருஷ் படம் ரெடியாகி வருகிறது. இதற்கான ட்ரெய்லர் அயோத்தியில் சரயு நதிக்கரையில் வெளியிடப்பட்டது.

படத்துக்கு வரவேற்பு இருக்கும் என்று யோசித்த படக்குழுவுக்கு வினையாக அதில் இடம்பெற்றுள்ள அனுமன் காட்சி குறித்து ம.பி அமைச்சர் ஆட்சேபம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது ராமாயணமா? இல்லை இஸ்லாமியர்களின் கதையா? பிரபாஸ் ஆதிபுருஷ் படத்தை தடை செய்ய வெடித்தது போராட்டம்!

English summary

Those who think that they can make money by taking mythological films and using the current trend, they have an unexpected problem. Prabhas starrer Adipurush is getting ready. The teaser was released on the banks of Sarayu river in Ayodhya. In response to the film crew who thought that the film would be well received, the Minister of MP expressed his objection to the Hanuman costume in the film.