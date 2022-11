அடிதடிக்காக புதிய டாஸ்க்..பழங்குடிகள்-ஏலியன்கள்..கடும் மோதலை சந்திக்கபோகும் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள்

பிக்பாஸில் இந்த வாரம் கடுமையான போட்டி டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டாஸ்க்கினால் இந்த வாரம் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.

பழங்குடியினர், ஏலியன்ஸ் என இரண்டு அணிகள் ஒருவர் இடத்துக்குள் மற்றவர் நுழைந்து திருடும் போட்டி என்பதால் கடுமையாக மோதிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

தொட்டால் சிணுங்கிகளாக இருந்தவர்கள், ஹாலிடேவுக்கு வந்தவர்கள் என விமர்சிக்கப்பட்டவர்கள் இந்தவாரம் தங்கள் திறமையை காட்டவேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது எனலாம்.

English summary

Bigg Boss has been given a tough competitive task this week. There will be no shortage of excitement this week with this task. There is a chance of a fierce clash between the two teams, the tribes, and the aliens, as the competition is to enter and steal the other's space. Those who have been criticized for being touchy-feely and holidaymakers may find it's time to show off their skills this week.