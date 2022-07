அஜித் தப்பிச்சுட்டாரு...ரஜினி, விஜய்க்கு இப்படி ஒரு சோதனையா...பாவம் என்ன செய்ய போறாங்களோ?

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழ் சினிமாவில் பெரும்பாலான ஷுட்டிங்குகள் ஐதராபாத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதுவும் பெரிய நடிகர்களின் படங்களில் பெரும்பாலான காட்சிகள் ஐதராபாத்தில் தான் எடுக்கப்படுகின்றன.

அது ஏன் ஐதராபாத்...அப்படி அங்கு என்ன தான் இருக்கிறது என ரசிகர்களும் குழம்பிப் போய் தான் உள்ளனர். ரஜினியின் அண்ணாத்த, அஜித்தின் வலிமை, விஷாலின் துப்பறிவாளன் 2, தனுஷின் வாத்தி, அஜித் தற்போது நடித்து வரும் ஏகே 61, விஜய் தற்போது நடித்து வரும் வாரிசு என பல படங்களின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் தான் நடக்கின்றன.

இதற்கு தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் பெப்சி தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவதால் ஷுட்டிங்கை தமிழகத்தில் நடத்த ஆர்.கே.செல்வமணி உள்ளிடட சிலர் கோரிக்கை வைத்தும் வருகின்றனர்.

ஏகே 61 படத்திலும் பைக் சீனா? புனே பாலத்தில் ஹெச். வினோத் செய்த ஷூட்டிங்.. இப்படி லீக் ஆகிடுச்சே!

English summary

Hyderabad schedule for Ajith's AK61 shooting wrapped recently.But Vijay's Varisu team recently started the new schedule of the shooting. Sources said that Rajni's Jailer shooting will start soon. But unfortunately Andra state workers announced strike from August 1. It will make trouble for Jailer and Varisu shooting.