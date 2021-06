சந்தானத்தின் புது பட அப்டேட்! விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களின் ஃபேவரைட் நகைச்சுவை நாயகன் சந்தானம் ஆவார்.

நகைச்சுவை நாயகனாக வலம் வந்த சந்தானம் தற்போது ஹீரோவாக மட்டுமே நடித்து வருகிறார்.

சந்தானம் நடிப்பில் சில படங்கள் வெளிவரவுள்ள நிலையில் அவரின் புது படம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Santhanam is getting ready for his next flick and the announcement will be out soon.