ஜப்பான் படத்தின் படப்பிடிப்புக்கு ரெடியான கார்த்தி... திடீரென விலகிய விஜய் சேதுபதி?

சென்னை: கார்த்தியின் விருமன் திரைப்படம் கடந்த மாதம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' வரும் 30ம் தேதி வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் படம் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Karthi's new film Japan will be directed by Raju Murugan, The shooting of the film will begin next month. It has been reported that Telugu actor Sunil will act instead of Vijay Sethupathi in the Japan film