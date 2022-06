திருமணத்திற்கு அம்மா வரவில்லை.. ஆசி வாங்க கொச்சி பறந்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி!

சென்னை : திருமணத்துக்கு பிறகு நடிகை நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் இன்று கேரளா சென்றுள்ளனர்.

சரத்குமார் நடித்த ஐயா திரைப்படத்தில் கொழுகொழு பெண்ணாக தமிழில் தனது அறிமுகத்தை கொடுத்தார் நயன்தாரா. முதல் படத்திலேயே "ஒரு வார்த்தை சொல்ல ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேன்" என பாட்டுப்பாடி பட்டி தொட்டி எங்கும் பிரபலமானார்.

முதல் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து வல்லவன், சந்திரமுகி, கஜினி கள்வனின் காதலி என அடுத்தடுத்து படங்களில் கமிட்டாகி ஸ்டார் நடிகை என்ற அந்தஸ்தை பெற்றார்.

English summary

Nayanthara’s mother could not attend the marriage held at Mahabalipuram in Tamil Nadu. Hence, the actress arrived in Kerala to visit her mother and seek her blessings.