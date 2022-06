லீக்கானது பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டில்லா? கரிகாலன் ஸ்டில்லா?...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தை இந்திய சினிமாவே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. பாகுபலி சாதனையை இது ஓவர் டேக் செய்யுமா என்பதை பார்க்க அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள்.

தமிழ் சினிமாவில் அதிக பொருட் செலவில், தனது கனவு ப்ராஜெக்டாக பொன்னியின் செல்வன் படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார் மணி ரத்னம். இந்திய சினிமாவின் பிரபலமான நடிகர், நடிகைகள் நடித்துள்ள இந்த படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டனர்.

கோலிவுட்டில் வசூல் வேட்டையாடிய டாப் 3 படங்கள்...இவங்கள விட்டா ஆளே இல்ல போலயே?

இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள, பிரம்மாண்ட வரலாற்று காவியமான பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் 2023 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, In Ponniyin Selvan, actor Vikram's still leaked. In that still Vikram riding hourse with mens surrounded trumpets. But netizens refused to accept this. They said this is not Ponniyin Selvan still. This was dropped movie Karikalan still.