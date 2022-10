“சினிமாவில் திறமைக்கு மதிப்பில்லை… உடம்பை காட்டினால் தான் சான்ஸ்”: பொங்கிய சிம்பு பட நாயகி

சென்னை: சிம்புவுடன் 'ஈஸ்வரன்' படத்தில் நடித்து புகழ்பெற்றவர் நடிகை நிதி அகர்வால்.

அதேபோல், ஜெயம் ரவியுடன் பூமி திரைப்படத்திலும் நிதி அகர்வால் நாயகியாக நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சினிமாவில் நடிக்க திறமை இருந்தால் மட்டும் போதாது, அதற்கு இங்க இன்னும் நிறைய தகுதிகள் வேண்டும் என சர்ச்சையான கருத்துகளை மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

English summary

Nidhhi Agerwal is famous for acting in films like Easwaran with Simbu and Bhumi with Jayam Ravi. Currently, she is acting in Kalaka Thalaivan with Udayanidhi. In this case, She has openly spoken that if she shows her body rather than her talent, She will immediately get an opportunity to act in the cinema.