கமல் முன் சண்டை போடும் நிரூப் – அக்ஷரா... அப்படி என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 28 வது நாளை எட்டி உள்ளது. இதற்கான ப்ரோமோக்களை விஜய் டிவி வெளியிட்டு வருகிறது. முதலில் வெளியிடப்பட்ட ப்ரோமோவில் பிரியங்கா சேவ் செய்யப்படுவதாக காட்டப்பட்டது. இன்று சின்ன பொண்ணு வெளியேற்றப்படுவதாக பெரும்பாலான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இருந்தாலும் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என்ற பிக்பாஸ் ஸ்டைலில் கடைசி நிமிடத்தில் அவருக்கு பதில் வேறு யாராவது வெளியே போக போகிறார்களா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை. ஏனெனின் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எலிமினேஷன் துவங்கியதில் இருந்தே ஒவ்வொரு வாரமும் சின்ன பொண்ணு வெளியேற போகிறார் என சொல்லி விட்டு, வேறு யாராவது தான் வெளியேற்றப்படுகிறார்கள்.

In bigg boss tamil season 5's second promo for today episode shows kamal conduct a new game for contestants. in this game noroop and akshara fighting in front of kamal. most of the akshara crying scenes are in this promo.