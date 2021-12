முதுகுல குத்திட்ட...குற்றம்சாட்டிய பிரியங்கா...விளக்கம் கேட்ட நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 66 வது நாளை எட்டி உள்ளது. நிகழ்ச்சியின் பத்தாவது வாரமான இதில், இந்த வார கேப்டனாக அமீர் தேர்வானார். ஆனால் கடைசி நிமிடத்தில் தன்னிடம் உள்ள காயினின் சலுகையை பயன்படுத்தி, கேப்டன் பதவியை தட்டிப் பறித்தார் பாவ்னி.

இந்த வார நாமினேஷில் மொத்தம் 7 பேர் நாமினேட் ஆகி உள்ளனர். காயின் பவரை பயன்படுத்தி நாமினேஷனில் இருந்து தப்பிக்க முயன்றார் நிரூப். ஆனால் அதற்காக நடத்தப்பட்ட போட்டியில் சஞ்சீவிடம் தோற்றதால், நிரூப் நாமினேஷனில் தொடர்வார் என பிக்பாஸ் தெரிவித்தார்.

English summary

In 66 th day of bigg boss tamil season 5, niroop asked priyanka on her blames. and niroop also clarifies why he stay away from priyanka. priyanka also try to clarify herself.