அபிஷேக்கை தலைகீழாக தொங்க விட்ட நிரூப்...எதுக்குன்னு நீங்களே பாருங்க

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் எட்டாவது வாரத்திற்கான லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் கடந்த மூன்று நாட்களாக நடைபெற்றது. இதற்காக பிக்பாஸ் வீடு, பிக்பாஸ் போர்டிங் ஸ்கூலாக மாறியது. ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என இரு அணிகளாக போட்டியாளர்கள் பிரிக்கப்பட்டனர்.

வார்டனாக சிபி, ஆசிரியர்களாக ராஜு, அபிஷேக், அமீர் ஆகியோர் செயல்பட்டனர். மாணவர்களாக பிரியங்கா, நிரூப், பாவ்னி, தாமரை, ஐக்கி, இமான் அண்ணாச்சி, வருண், அபினய் ஆகியோர் யூனிஃபார்ம் அணிந்து விளையாடினர்.

English summary

After completing boarding school task, housemates who were played as students attacked raju, cibi, abishek and ameer who acted as teachers. they are tied with chairs.