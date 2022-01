அப்போ கேன்சர் பேஷன்ட்டுக்காகனு சொன்னதெல்லாம் சும்மாவா நிரூப்? திட்டித் தீர்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: பெண்களே பொறாமைப்படும் நீண்ட தலைமுடியுடன் பிக் பாஸ் வீட்டில் இதுவரை இருந்து வந்த நிரூப் ஃபினாலேவுக்காக ஹேர்கட்டிங் செய்துள்ளார்.

ப்பா.. வாட்ட சேஞ்ச் ஓவர் என நிரூப்பின் புதிய ஹேர்ஸ்டைல் லுக்குடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு விஜய் டிவி ஸ்கோர் செய்ய நினைத்த நிலையில், நெட்டிசன்கள் நிரூப்பை திட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர்.

நிரூப் இதில் கூட நிலையானவராக இல்லையே என நெட்டிசன்கள் திட்டித் திர்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Niroop done haircut in Bigg Boss house gets trolled by netizens, just now Vijay Tv shares a new hairstyle picture of Niroop in their twitter handle.