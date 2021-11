ஜால்ரா தட்டுற... வாயை விட்டு அபிநய்யுடன் சண்டையிடும் நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 38 வது நாளை அடைந்துள்ளது. இதுவரை 5 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது போட்டியாளர்களாக 13 பேர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இவர்களில் இந்த வாரம் 7 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அவங்களும் பார்க்க வேண்டாமா? மலைவாழ் மக்களுக்கு ஜெய்பீம் படத்தை திரையிட்டு காட்டிய சூர்யா ரசிகர்கள்!

இந்த வாரத்திற்கான ஆளுமை பாவனிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அபிநய் இந்த வாரம் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், தன்னிடம் உள்ள காயினின் பவரை வைத்து இசைவாணி இந்த வார கேப்டன் ஆனார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode shows, niroop fight with abinay. niroop says that abinay was acts as puppt. because of this strong argument between niroop and abinay. netizens troll this promo and questioning that what happend to niroop. he behaving like balaji.