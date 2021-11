உன் பாயிண்ட் என்ன...நிரூப்புடன் சண்டை போடும் பிரியங்கா, அபிநய்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஆறாவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. தற்போது போட்டியாளர்களின் எண்ணிக்கை 13 ஆக குறைந்துள்ளது. இதுவரை 5 பேர் வெளியேறி உள்ளனர்.

நமிதா மாரிமுத்து, நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சின்னபொண்ணு ஆகியோரைத் தொடர்ந்து நேற்று சுருதி வெளியேறி உள்ளார். அவர் தாமரையிடம் இருந்து திருடிய காயினை இனி பயன்படுத்த முடியாது எனக் கூறி, பிக்பாஸ் நினைவாக அந்த காயினை அவரே வைத்துக் கொள்ள கமல் கூறி விட்டார்.

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode shows that niroop argue with priyanka and abinay. priyanka questioned niroop that why he didn't speak on his own point. after watching this promo fans commented that flood lashes all over chennai but these people are quarrelling over there.